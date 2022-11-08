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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три топ-клуба претендуют на форварда «Порту»

08 Ноября 2022 • 13:16 Комментировать

Иранский центрфорвард «Порту» Мехди Тареми находится в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Согласно данным журналиста, в гонке за 30-летним нападающим сойдутся три клуба: лондонские «Челси» и «Арсенал», а также «Милан». Стоимость Тареми оценивается в 20 миллионов евро. Его действующий контракт с «драконами» рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Мехди сыграл 18 поединков за португальскую команду, отметившись 13 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Порту Арсенал Лондон Мехди Тареми
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