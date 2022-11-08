«Тоттенхэм» нашёл нового форварда во Франции

22-летний канадский нападающий Джонатан Дэвид может покинуть французский «Лилль» и переехать в чемпионат Англии грядущей зимой. По данным журналистов Caughtoffside, заинтересованность в трансфере форварда проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне Джонатан провел 14 матчей в Лиге 1 и забил девять мячей. Действующий трудовой договор футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

По итогам 15 туров Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.