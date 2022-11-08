Фердинанд объяснил, почему Роналду так мало забивает

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением о низкой результативности португальского нападающего Криштиану Роналду в текущем сезоне.

«У всех футболистов случаются спады и подъемы. Сейчас Криштиану забивает не так много, как мы привыкли. Это связано с тем, что он еще набирает оптимальную форму. Вполне возможно, что после чемпионата мира он будет играть намного лучше», - передает слова Фердинанда портал Goal.com.

В нынешнем сезоне 37-летний бомбардир провел 16 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.