«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов выделить на трансфер Азара

Полузащитник Эден Азар, который принадлежит мадридскому «Реалу», стал приоритетной целью руководства «Ньюкасла» на январское трансферное окно. По информации El Nacional, «сороки» готовы приобрести 31-летнего бельгийца за 20 миллионов евро.

В свою очередь Азар, у которого не заладилась карьера в Испании, готов вернуться в Английскую премьер-лигу. До перехода в «Реал» Эден выступал за лондонский «Челси».

Полузащитник присоединился к «Реалу» в 2019 году. Его трансфер обошелся мадридцам в 115 миллионов евро. За «сливочных» Азар провел 72 матча, забил семь мячей и сделал 11 голевых передач.