Тен Хаг объяснил, почему Роналду был капитаном «МЮ» в последнем матче

Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг объяснил, почему португальский нападающий Криштиану Роналду провел недавний матч Премьер-лиги против бирмингемской «Астон Виллы» с капитанской повязкой.

«Магуайр, который является капитаном команды, находился в резерве. Поэтому был выбор между Давидом де Хеа и Каземиро. Но вратарь далеко находится от полевых игроков, а Каземиро не знает английского языка. В связи с этим было принято решение доверить повязку Криштиану», - передает слова нидерландского тренера The Sun.

Напомним, что поединок завершился поражением «красных дьяволов» со счетом 1:3.