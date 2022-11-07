​Переход Жоржиньо в «Барселону» может сорваться – названа причина

Следующим летом подписать Жоржиньо можно будет бесплатно – у полузащитника истекает срок контракта с «Челси». Пресса активно связывает Жоржиньо с «Барселоной», но этот переход может сорваться. Как сообщает Todo Fichajes, причина заключается в финансовых аппетитах итальянца. Жоржиньо хочет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы. «Сине-гранатовые» не потянут такой оклад.

Ранее сообщалось, что Жоржиньо выдвинул ультиматум «Челси», желая добиться существенного повышения заработной платы.

В декабре Жоржиньо исполнится 31 год. В нынешнем сезоне полузащитник забил три гола в 18 матчах за «Челси».