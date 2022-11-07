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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Варан может сыграть на чемпионате мира

07 Ноября 2022 • 17:45 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вряд ли сыграет за клуб в ближайших матчах, но он должен восстановиться к чемпионату мира. Об этом на своих страницах рассказывает L’Equipe.

Отмечается, что 29-летний Варан уже приступил к беговой работе. В ближайшие дни нагрузка для футболиста будет увеличиваться под контролем медиков.

Напомним, что Рафаэль Варан из-за травмы пропустил целый ряд последних матчей «Манчестер Юнайтед» в чемпионате и Лиге Европы.

Чемпионат мира в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября. Сборная Франции в Катаре будет защищать титул сильнейшей команды в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Франции Рафаэль Варан
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