​«Лутон» разрешил своему тренеру провести переговоры с «Саутгемптоном»

«Саутгемптон» отправил в отставку Ральфа Хазенхюттля и теперь ищет нового главного тренера для команды. «Святые» проявляют интерес к Натану Джонсу, который хорошо себя показывает во главе «Лутон Таун» - команда занимает восьмое место в Чемпионшипе.

«Лутон Таун» опубликовал на своём официальном сайте заявление. В нём говорится о том, что клуб разрешает Натану Джонсу провести переговоры с «Саутгемптоном» после вторничного матча против «Сток Сити».

«Саутгемптон» на текущий момент занимает 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, то есть располагается в зоне вылета.