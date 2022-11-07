​Зинченко: «Хочу разрушить стереотип об «Арсенале»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко после гостевой победы над «Челси» высказался на тему задач команды.

«Я привык слышать, что «Арсенал» сразу означает для вас «топ-4». Я очень хочу убить и разрушить этот стереотип. Нам нужно смотреть дальше. Думаю, что эта команда и эти болельщики заслуживают большего. Нужно тяжело работать. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Вы спрашиваете меня, можем ли мы бросить вызов «Манчестер Сити». Конечно, это потрясающая команда, но в футболе может случиться всякое. Нам нужно двигаться шаг за шагом, от матча к матчу», - слова Зинченко приводит Goal.com.