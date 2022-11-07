​Для «Манчестер Сити» АПЛ важнее Лиги чемпионов – директор

Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн дал понять, что для клуба в списке приоритетов на первом месте находится Премьер-лига.

«Наша цель – победа в Премьер-лиге. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но это очень сложно. Одержимость этой задачей может разрушить проект», - сказал Бегиристайн журналистам после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая проходила в Ньоне.

Напомним, что по итогам жеребьёвки соперником «Манчестер Сити» стал немецкий «РБ Лейпциг».

Ознакомиться с результатами жеребьёвки Лиги чемпионов полностью можно в нашей новости.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Реал».