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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Для «Манчестер Сити» АПЛ важнее Лиги чемпионов – директор

07 Ноября 2022 • 15:35 Комментировать (2)

Директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн дал понять, что для клуба в списке приоритетов на первом месте находится Премьер-лига.

«Наша цель – победа в Премьер-лиге. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, но это очень сложно. Одержимость этой задачей может разрушить проект», - сказал Бегиристайн журналистам после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая проходила в Ньоне.

Напомним, что по итогам жеребьёвки соперником «Манчестер Сити» стал немецкий «РБ Лейпциг».

Ознакомиться с результатами жеребьёвки Лиги чемпионов полностью можно в нашей новости.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Чики Бегиристайн Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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ингерман
07 Ноября 2022 в 15:38
ай чики сказал разделим чики-пуки на чики и пуки! воц вам и уся рифметика.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
07 Ноября 2022 в 15:38
Дал заднюю... Для страховочки... Хе..
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