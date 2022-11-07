​Поттер: «Обамеянг очень уважительно относится к «Арсеналу»

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг перед дерби подразнил «Арсенал», за который выступал ранее. Фанаты «канониров» разозлились на габонца, но затем они были рады наблюдать, как Обамеянг всего семь раз коснулся мяча, проведя на поле более часа.

После игры Грэм Поттер, главный тренер «Челси», высказался о решении заменить Обамеянга.

«Мы заменили Обамеянга, чтобы использовать скорость Армандо [Брои]. Мы верим в этого игрока, но для Обамеянга это был тяжёлый день. Но проблема была не в нём, а в команде.

Обамеянг очень уважительно относится к «Арсеналу», этот момент для меня вообще не был проблемой», - сказал Поттер TalkSport.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 1:0.