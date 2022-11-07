Клуб из топ-3 АПЛ готов дать шанс Азару

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», имеет вариант трудоустройства на Туманном Альбионе. По сообщениям El Nacional, в подписании 31-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл». «Сороки» планируют начать переговоры по трансферу игрока.

Азар перешел в «королевский» клуб из лондонского «Челси» в 2019 году. Его действующий контракт со «сливочными» рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферный ценник Эдена – 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бельгиец принял участие всего в трех матчах, не отметившись голевыми действиями.