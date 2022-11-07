​Конте отреагировал на свист фанатов «Тоттенхэма»

В воскресенье «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» - 1:2. В перерыве и после финального свистка фанаты лондонской команды выражали своё недовольство посредством свиста. Комментарий на этот счёт дал рулевой «шпор» Антонио Конте.

«Прежде всего, хочу сказать, что мы должны уважать наших фанатов. Они болеют за нас, они платят за билеты. Но если вы спросите меня, был ли я немного разочарован свистом с их стороны, я отвечу: «Да». Потому что в каждый момент важно быть честным.

Я продолжаю повторять, что мы только начали процесс. Если кто-то считает, что мы уже готовы побеждать, то я скажу честно, что это будет сложно. Нужно время и терпение. «Ливерпуль» - хороший пример», - сказал Конте журналистам.