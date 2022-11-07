Артета побил рекорд Венгера в «Арсенале»

В центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» на выезде переиграл «Челси» со счетом 1:0. Эта победа стала для главного тренера «канониров» Микеля Артеты 87-й в 150 поединках у руля команды.

По данному показателю он стал рекордсменом, обогнав легенду клуба Арсена Венгера, на счету которого 82 победы. Столько же побед и у Джорджа Грэма.

Артета занимает пост главного тренера «Арсенала» с декабря 2019 года. В текущем сезоне Английской премьер-лиги лондонский коллектив набрал 34 очка после 13 поведенных матчей и лидирует в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет два балла.