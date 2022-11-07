«Ливерпуль» нашёл усиление в дортмундской «Боруссии»

Талантливый нападающий Юссуфа Мукоко, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба. По сообщениям журналистов Goal.com, заполучить 17-летнего игрока в свои ряды хочет «Ливерпуль».

Мерсисайский клуб готов присоединиться к гонке за футболистом, в которой уже участвуют каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Действующее трудовое соглашение Мукоко с «Боруссией» рассчитано до окончания нынешнего сезона. В текущей кампании он провел 12 матчей в рамках Бундеслиги, отметившись шестью голами и тремя ассистами.