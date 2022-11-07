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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шокирующая статистика Роналду в АПЛ: у Криштиану больше фолов, чем ударов в створ

07 Ноября 2022 • 11:06 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провально выступает в нынешнем сезоне. Чего только стоит статистика от портала Whoscored, согласно которой 37-летний португалец чаще фолит, нежели бьет в створ ворот.

За десять проведенных матчей в Премьер-лиге пятикратный обладатель «Золотого мяча» нанес всего шесть точных ударов в рамку ворот соперников и забил лишь один гол. При этом на его счету семь нарушений правил и две желтые карточки.

Действующий контракт Криштиану с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. Не исключено, что форвард не дождется конца сезона и покинет клуб в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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