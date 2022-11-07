Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба

Известный в прошлом голкипер Петр Чех пробует свои силы на новом поприще. Чешский спортсмен подписал контракт с хоккейным клубом «Челмсфорд». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

«Я сейчас в предвкушении нового вызова. Хочу помочь команде добиться поставленных целей в нынешнем сезоне», - передает слова Петра пресс-служба английской команды в социальных сетях.

Напомним, что в футболе Чех обрел известность благодаря выступлениям в Английской премьер-лиге. Голкипер поиграл за лондонские клубы «Челси» и «Арсенал». За национальную сборную Чехии он провел 124 поединка, в которых пропустил 121 гол.