«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 27-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». «Матрасники», в свою очередь, готовы рассмотреть варианты продажи Маркоса, чтобы поправить свое финансовое положение из-за провала в еврокубках.

Трансферный ценник Льоренте – 40 миллионов евро. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Маркос принял участие в девяти поединках и отметился одним забитым мячом.