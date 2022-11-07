Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Атлетико»

07 Ноября 2022 • 09:29 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом рапортует издание Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, заинтересованность в трансфере 27-летнего игрока проявляет «Манчестер Юнайтед». «Матрасники», в свою очередь, готовы рассмотреть варианты продажи Маркоса, чтобы поправить свое финансовое положение из-за провала в еврокубках.

Трансферный ценник Льоренте – 40 миллионов евро. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до середины 2027 года.

В текущем сезоне Маркос принял участие в девяти поединках и отметился одним забитым мячом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Маркос Льоренте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Атлетико»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо выдвинул ультиматум «Челси»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо пропустит ЧМ-2022
08:13 · Англия. Премьер-лига
Зинченко стал рекордсменом среди украинцев по матчам в АПЛ
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - первая команда, которая выиграла в АПЛ десять гостевых матчей у «Челси»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Эмери - лишь четвёртый тренер, который выиграл свой первый матч против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
04:56 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Брентфорда» заподозрили в ставках на матчи
02:19 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не уверен в будущем Гвардиолы в «Манчестер Сити»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022
00:59 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Уверен, Сон быстро поправится и сыграет на чемпионате мира»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Было глупо постоянно навешивать на Роналду» 2
00:32 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал главные проблемы «Тоттенхэма» при Конте
06 Ноября
23:40 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался платить 50 млн евро за одного из самых результативных игроков Европы 1
23:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Статистика Салаха – это безумие»
Все новости
Рекомендуем