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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо выдвинул ультиматум «Челси»

07 Ноября 2022 • 09:22 Комментировать

Итальянский опорник Жоржиньо выдвинул условие руководству лондонского «Челси» относительно нового трудового соглашения. Согласно сведениям Sport.es, полузащитник готов остаться на «Стэмфорд Бридж», если его заработная плата будет увеличена с 5,5 до 12 миллионов фунтов.

Жоржиньо защищает цвета «пенсионеров» с 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущей кампании полузащитник принял участие в 17 поединках за лондонский коллектив, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

После 15 туров «Челси» занимает седьмое место в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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