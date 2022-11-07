Жоржиньо выдвинул ультиматум «Челси»

Итальянский опорник Жоржиньо выдвинул условие руководству лондонского «Челси» относительно нового трудового соглашения. Согласно сведениям Sport.es, полузащитник готов остаться на «Стэмфорд Бридж», если его заработная плата будет увеличена с 5,5 до 12 миллионов фунтов.

Жоржиньо защищает цвета «пенсионеров» с 2018 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущей кампании полузащитник принял участие в 17 поединках за лондонский коллектив, в которых записал на свой счет три забитых мяча.

После 15 туров «Челси» занимает седьмое место в АПЛ.