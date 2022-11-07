Коутиньо пропустит ЧМ-2022

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо не сыграет на грядущем чемпионате мира за сборную Бразилии. Об этом рапортует TNT Sports.

Согласно сведениям источника, хавбек не успевает восстановится после травмы правого бедра. Из-за этого повреждения Коутиньо проведет в лазарете около шести недель.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Филиппе провел 12 поединков, не отметившись результативными действиями.

Мундиаль стартует в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Бразилии на групповой стадии ЧМ-2022 встретится с национальными командами Камеруна, Швейцарии и Сербии.