Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коутиньо пропустит ЧМ-2022

07 Ноября 2022 • 08:37 Комментировать

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо не сыграет на грядущем чемпионате мира за сборную Бразилии. Об этом рапортует TNT Sports.

Согласно сведениям источника, хавбек не успевает восстановится после травмы правого бедра. Из-за этого повреждения Коутиньо проведет в лазарете около шести недель.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Филиппе провел 12 поединков, не отметившись результативными действиями.

Мундиаль стартует в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная Бразилии на групповой стадии ЧМ-2022 встретится с национальными командами Камеруна, Швейцарии и Сербии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бразильцы Филиппе Коутиньо Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Ноября
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Атлетико»
09:22 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо выдвинул ультиматум «Челси»
08:45 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо пропустит ЧМ-2022
08:13 · Англия. Премьер-лига
Зинченко стал рекордсменом среди украинцев по матчам в АПЛ
07:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - первая команда, которая выиграла в АПЛ десять гостевых матчей у «Челси»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Эмери - лишь четвёртый тренер, который выиграл свой первый матч против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
04:56 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Брентфорда» заподозрили в ставках на матчи
02:19 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не уверен в будущем Гвардиолы в «Манчестер Сити»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола определится со своим будущим во время перерыва на ЧМ-2022
00:59 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Уверен, Сон быстро поправится и сыграет на чемпионате мира»
00:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Было глупо постоянно навешивать на Роналду» 2
00:32 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал главные проблемы «Тоттенхэма» при Конте
06 Ноября
23:40 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался платить 50 млн евро за одного из самых результативных игроков Европы 1
23:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Статистика Салаха – это безумие»
Все новости
Рекомендуем