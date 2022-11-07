Зинченко стал рекордсменом среди украинцев по матчам в АПЛ

Опорный полузащитник Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», стал рекордсменом среди украинцев по сыгранным матчам в рамках Английской премьер-лиги.

Хавбек принял участие по вчерашней встрече с «Челси» (1:0), которая стала для него 82-й в АПЛ. По данному показателю Александр обогнал предыдущего рекордсмена – экс-защитника «канониров» Олега Лужного. На счету латераля 81 игра. Топ-3 замыкает экс-футболист «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко (66).

Зинченко долгое время выступал за «Манчестер Сити», а ряды «Арсенала» пополнил прошлым летом. Он заключил четырехлетнее трудовое соглашение с лондонцами.