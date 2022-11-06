«Кристал Пэлас» в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом»

Середняки Премьер-лиги Англии, «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» провели примерно равный матч в 14-м туре. У гостей был небольшой перевес в плане контроля мяча, но первым забил противник. Саид Бенрахма открыл счет на 20-й минуте, метко пробив издали. Уилфрид Заха отыграл перевес соперника еще до перерыва - 1:1. На 90+4 минуте Майкл Олисе с рикошетом забил победный для гостей мяч - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Бенрахма Саид20'
|41'Заха Уилфрид (1:1)
|90'Олисе Майкл (1:2)
Фабьянски Лукаш•Керер Тило•Доусон Крэйг• 58'Зума Курт•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш64' (Лансини Мануэль (64') •Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Пакета Лукас90' (Форнальс Пабло (90') •Бенрахма Саид64' (Даунс Флинн (64') •Скамакка Джанлука46' (Антонио Майкл (46')
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк77' (Миливоевич Лука (77') •Шлупп Джеффри•Айю Джордан• 88'Олисе Майкл•Эзе Эберечи•Заха Уилфрид
06 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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