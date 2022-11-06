Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом»

06 Ноября 2022 • 18:57 Комментировать
Вест Хэм
1:2
Кристал Пэлас
окончен

Середняки Премьер-лиги Англии, «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» провели примерно равный матч в 14-м туре. У гостей был небольшой перевес в плане контроля мяча, но первым забил противник. Саид Бенрахма открыл счет на 20-й минуте, метко пробив издали. Уилфрид Заха отыграл перевес соперника еще до перерыва - 1:1. На 90+4 минуте Майкл Олисе с рикошетом забил победный для гостей мяч - 2:1.

Протокол игры  
Вест Хэм1:2Кристал Пэлас
(1:0) Бенрахма Саид20'  
  41'Заха Уилфрид (1:1)
  90'Олисе Майкл (1:2)
Фабьянски ЛукашКерер ТилоДоусон Крэйг  58'Зума КуртКрессуэлл АаронСоучек Томаш 64' (Лансини Мануэль ( 64') Райс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 90' (Форнальс Пабло ( 90') Бенрахма Саид 64' (Даунс Флинн ( 64') Скамакка Джанлука 46' (Антонио Майкл ( 46')
Запасные: Огбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериАгер НаифЦоуфал ВладимирАреола Альфонс
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикДукуре Шейк 77' (Миливоевич Лука ( 77') Шлупп ДжеффриАйю Джордан  88'Олисе МайклЭзе ЭберечиЗаха Уилфрид
Запасные: Витворт ДжосефХьюз УиллТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроЭбиовей МалколмУорд ДжоэлДжонстон СэмМатета Жан-Филипп
06 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Арсенал Арсенал
0
1
2.80 3.40 2.65
Видео
Окончен
Саутгемптон Саутгемптон
Ньюкасл Ньюкасл
1
4
4.30 3.70 1.85
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3
1
3.50 3.65 2.15
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
2
1.90 3.45 4.40
Видео
44 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
0
2
2.95 3.75 2.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» шокировала «Манчестер Юнайтед» и ушла из зоны вылета 7
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» уже третий после разгрома «Саутгемптона»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом»
18:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсенал» заслужил победу над «Челси»
18:04 · Англия. Премьер-лига
Поттер заявил, что «Арсенал» заслуженно обыграл «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 3
14:19 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг - в стартовом составе «Челси» на дерби с «Арсеналом»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг высказался о матче с «Арсеналом» 1
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» зимой готов предложить за Леау 120 миллионов евро
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отпустит Уан-Биссаку в «Кристал Пэлас» зимой
12:08 · Англия. Премьер-лига
Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Муса готов вернуться в «Арсенал»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за украинского футболиста
09:47 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» звёздного бельгийца
Все новости
Рекомендуем