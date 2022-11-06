«Кристал Пэлас» в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом»

Середняки Премьер-лиги Англии, «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» провели примерно равный матч в 14-м туре. У гостей был небольшой перевес в плане контроля мяча, но первым забил противник. Саид Бенрахма открыл счет на 20-й минуте, метко пробив издали. Уилфрид Заха отыграл перевес соперника еще до перерыва - 1:1. На 90+4 минуте Майкл Олисе с рикошетом забил победный для гостей мяч - 2:1.