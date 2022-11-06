Хави нашёл топ-усиление для «Барселоны»

Лидер «Лестера» Юри Тилеманс может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. По сообщениям инсайдера Хосепа Сольдадо, заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона». Инициатором приглашения 25-летнего исполнителя выступает главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес.

Срок действующего трудового соглашения Тилеманса с «лисами» рассчитан до середины 2023 года. Помимо «сине-гранатовых» заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 15 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.