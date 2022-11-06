Муса готов вернуться в «Арсенал»

19-летний воспитанник «Арсенала» Юнис Муса, ныне выступающий в чемпионате Испании за «Валенсию», заявил о желании вернуться в лондонский клуб.

«У меня было хорошее время в Лондоне, я там развивался. У меня там много друзей, быть игроком «Арсенала» - это круто. Мне все там нравилось. Если однажды появится шанс туда вернуться, то я им непременно воспользуюсь. Но пока же я счастлив в «Валенсии», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Муса перешел в «Валенсию» летом 2019 года. В нынешнем сезоне он провел девять поединков в чемпионате Испании, отметившись результативной передачей.