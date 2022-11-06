Топ-нападающий Серии А может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает рассматривать кандидатуры центральных нападающих на замену португальцу Криштиану Роналду, у которого наступила черная полоса в карьере. 37-летний игрок может покинуть манкунианцев в зимнее трансферное окно.

По сообщениям The Telegraph, в поле зрения «красных дьяволов» попал сербский нападающий Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус». Трансферная стоимость 22-летнего форварда оценивается в 85 миллионов евро. Его контракт со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне на счету Душана шесть голов и один ассист в десяти матчах Серии А.

Тен Хаг нашёл форварда, который заменит Роналду