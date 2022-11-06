«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за украинского футболиста

Украинский атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за «Шахтёр», по-прежнему остается в трансферном шорт-листе лондонского «Арсенала». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «канониры» обозначили 21-летнего игрока в качестве приоритетной цели на январь. Лидер АПЛ готов заплатить за него порядка 50-60 миллионов евро.

Прошлым летом лондонский клуб вел переговоры по трансферу Мудрика и предлагал за него 30 миллионов евро. Однако тогда «Шахтёр» ответил отказом на данное предложение.

Михаил выступает за украинский коллектив с 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.