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«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за украинского футболиста

06 Ноября 2022 • 11:20 Комментировать

Украинский атакующий полузащитник Михаил Мудрик, выступающий за «Шахтёр», по-прежнему остается в трансферном шорт-листе лондонского «Арсенала». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «канониры» обозначили 21-летнего игрока в качестве приоритетной цели на январь. Лидер АПЛ готов заплатить за него порядка 50-60 миллионов евро.

Прошлым летом лондонский клуб вел переговоры по трансферу Мудрика и предлагал за него 30 миллионов евро. Однако тогда «Шахтёр» ответил отказом на данное предложение.

Михаил выступает за украинский коллектив с 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Арсенал Лондон Михаил Мудрик
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