Артета хочет видеть в «Арсенале» звёздного бельгийца

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обозначил приоритетную трансферную цель своего клуба. Согласно сведениям таблоида The Sun, испанский специалист хочет видеть в составе своей команды бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, ныне выступающего за «Лестер».

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро, а его трудовое соглашение с «лисами» рассчитано до середины следующего года.

В текущем сезоне Тилеманс принял участие в 14 поединках Английской премьер-лиги, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.