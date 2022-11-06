Казанский сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»

Известный комментатор Денис Казанский высказался о предстоящем матче между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Стоит посмотреть, где играют команды. В Лондоне будет яркая поддержка, которая поможет Конте не проиграть. Мне кажется, что стоит взять победу «Тоттенхэм» с форой (0)», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Напомним, что центральный поединок 15-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 6 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.