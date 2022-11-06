Тренер «Фулхэма»: «Как жестоко!»

В матче пятнадцатого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» с большим трудом одолел «Фулхэм», забив решающий гол в уже добавленное арбитром время. Одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол против бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, реализовал норвежский форвард Эрлинг Холанн. Для «Фулхэма» это было жестокое разочарование, и тренер команды Марку Силва не скрывает этого.

- Так жестоко для нас! Трудно принять такое поражение. Все были раздавлены в раздевалке. Но это, с другой стороны, показывает наш настрой, мотивацию приехать и создать проблемы такой команде, как «Сити». Такие поражения трудно забыть, но благодаря им мы становимся взрослее, сильнее, - цитирует Силву BBC Sport.