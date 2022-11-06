Конте нацелился на защитника «Интера»

Нидерландский латераль Дензел Дюмфрис, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По сообщениям Calciomercatoweb, заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Инициатором приглашения защитника выступает наставник «шпор» Антонио Конте. Сделка, которая оценивается в 40 миллионов евро, может быть оформлена в январское трансферное окно.

Дюмфрис провел в нынешнем сезоне 17 матчей за «нерадзурри», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Контракт 26-летнего игрока с «Интером» рассчитан до лета 2025 года.