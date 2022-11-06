Наставник «Торино» Юрич может отчалить в Англию

Не исключено, что хорватский наставник итальянского «Торино», в составе которого выступает россиянин Алексей Миранчук, Иван Юрич, вскоре получит работу в английской Премьер-лиге.

Как сообщает итальянское издание Tuttosport, на него вышел «Ноттингем Форест», который подумывает о замене своего нынешнего наставника Стива Купера. Команда, вернувшаяся в высший дивизион английского футбола, занимает не самое презентабельное место в турнирной таблице Премьер-лиги - последнее.

Поэтому желание руководства клуба инициировать какие-то перемены растет с каждым днем, уточняет источник.