«Ливерпуль» нашёл топ-тренера на замену Клоппу

В «Ливерпуле» может произойти замена главного тренера в связи с неудачным выступлением в нынешнем сезоне. По сообщениям El Nacional, нынешний рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп может быть отправлен в отставку, а на его место назначат другого немца – Томаса Тухеля.

В настоящий момент Тухель находится в статусе безработного после ухода из лондонского «Челси». Ранее он также поработал в дортмундской «Боруссии» и французском «ПСЖ».

В свою очередь Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Под его руководством «красные» становились чемпионами АПЛ и выигрывали Лигу чемпионов.