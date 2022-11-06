Тен Хаг объяснил, почему «МЮ» перестал проигрывать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался касательно игры своей команды в последнее время.

«Мы начали ответственно защищаться. В обороне отрабатывают все 11 футболистов, Роналду тоже принимает участие в этом. Поэтому нас стало сложно обыграть. Мы должны продолжать так действовать в следующих матчах. В этом плане все игроки дисциплинированы. Если мы играем со страстью и желанием, нас очень непросто победить», - цитирует нидерландского тренера клубная пресс-служба.

После 12 матчей «МЮ» набрал 23 очка и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.