Марш: «Первый тайм был не лучшим»

В матче пятнадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» в результативном домашнем матче одолел «Борнмут», команды забили на двоих семь голов. По ходу игры «Лидс» проигрывал со счетом 1:3, но в итоге нашел путь к победе. События матча прокомментировал Джесси Марш, наставник «Лидса».

- Первый тайм был не лучшим. В перерыве мы поменяли некоторые вещи и стало лучше. Когда проигрываешь 1:3, важно оставаться командой, пытаться вернуться в матч, не опускать руки. Нужна дисциплина, стойкость, и потом в игру входят замены, и делают разницу. Мы нашли победный путь, - цитирует слова наставника «Лидса» BBC Sport.