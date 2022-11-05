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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» нашёл нового нападающего в АПЛ

05 Ноября 2022 • 13:41 Комментировать

Один из ведущих футболистов «Кристал Пэлас» Уилфрил Заха может переехать с Туманного Альбиона на Апеннины. Как стало известно британскому таблоиду The Sun, интерес к ивуарийскому нападающему проявляет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» хочет бесплатно подписать африканца, воспользовавшись его истекающим контрактом с английским клубом. Помимо итальянского гранда интерес к Заха проявляет каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 29-летний нападающий провел 11 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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