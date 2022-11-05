Закария досрочно покинет «Челси»

Швейцарский полузащитник Денис Закария досрочно покинет лондонский «Челси», за который выступает на правах аренды. 25-летний футболист в зимнее трансферное окно вернется в туринский «Ювентус», утверждает портал Goal.com.

Как отмечает источник, инициатором досрочного разрыва контракта выступает главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер. Специалист не считает швейцарца важной частью коллектива.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Денис не провел ни одного матча за команду из Лондона.

Трудовое соглашение Закарии с «Ювентусом» рассчитано до лета 2026 года.