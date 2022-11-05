Гвардиола отметил прогресс в игре Родри

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о прогрессе в игре полузащитника команды Родри.

«Он сделал огромный шаг вперед. Родри является важной составляющей нашего коллектива. Он серьезная единица в важных матчах. Я доволен его игрой. Сейчас Родри является одним из лучших игроков «Манчестер Сити», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне 26-летний испанец принял участие в 18 поединках, отметившись тремя голевыми передачами. Срок действующего трудового договора Родри с английским клубом рассчитан до середины 2026 года.