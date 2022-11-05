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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола отметил прогресс в игре Родри

05 Ноября 2022 • 12:43 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о прогрессе в игре полузащитника команды Родри.

«Он сделал огромный шаг вперед. Родри является важной составляющей нашего коллектива. Он серьезная единица в важных матчах. Я доволен его игрой. Сейчас Родри является одним из лучших игроков «Манчестер Сити», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «горожан».

В нынешнем сезоне 26-летний испанец принял участие в 18 поединках, отметившись тремя голевыми передачами. Срок действующего трудового договора Родри с английским клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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