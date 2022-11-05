Зума высказался о скандале с избиением кошки

Французский защитник Курт Зума, права на которого принадлежат лондонскому «Вест Хэму», высказался о скандале с избиением своей кошки. За этот проступок игрока наказали 12 месяцами общественных работ.

«Это был очень тяжелый период как для меня, так и для моей семьи. Я совершил ужасный поступок и еще раз приношу свои извинения. Знаю, что на это было больно смотреть. Я действительно очень сожалею.

Я извлек урок из всей этой ситуации и намерен двигаться вперед. Благодарен клубу за оказанную поддержку», - передает слова футболиста пресс-служба «молотобойцев».

В текущем сезоне 28-летний француз провел 12 матчей в АПЛ, отметившись одним забитым мячом.