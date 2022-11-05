В «Тоттенхеме» высказались о трансфере Хвичи

Журналисты издания «Спорт-экспресс» обратились в пресс-службу лондонского «Тоттенхэма» за комментарием по поводу возможного трансфера полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Это трансферные спекуляции. Мы не будем их комментировать», - ответил на вопрос журналистов представители английского клуба.

Ранее в европейской прессе появилась информация о том, что в услугах Хвичи заинтересованы сразу несколько топ-клубов, среди которых значился «Тоттенхэм».

Трансферный ценник Кварацхелии – 35 миллионов евро. В текущем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 17 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и десять результативных передач.