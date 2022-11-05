Агент Жоржиньо высказался о трансфере в «Милан»

Футбольный агент Жоао Сантос, представляющий интересы хавбека лондонского «Челси» Жоржиньо, высказался насчет возможного перехода своего клиента в «Милан».

«Я не общался с представителями «Милана». Сейчас наш приоритет – новый контракт с «Челси». Это единственный клуб, с представителями которого я общался на прошлой неделе», - передает слова агента Milan News.

Жоржиньо защищает цвета «пенсионеров» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023. В текущем сезоне на счету итальянского полузащитника три гола в 17 матчах во всех турнирах.