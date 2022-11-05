Сон Хынмин перенёс операцию и не сыграет до ЧМ-2022

Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин успешно перенес хирургическое вмешательство на поврежденном глазу. Кореец получил травму в недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов против французского «Марселя» (2:1).

Согласно данным The Telegraph, Сон начнет в ближайшее время проходить курс восстановления. Врачи уверены, что операция не помешает нападающему выступить на грядущем чемпионате мира в Катаре. Однако Хынмин будет вынужден пропустить оставшиеся матчи «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.

Мундиаль стартует 20 ноября. Сборная Южной Кореи сыграет в одной группе с командами Португалии, Уругвая и Ганы.