Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон Хынмин перенёс операцию и не сыграет до ЧМ-2022

05 Ноября 2022 • 11:04 Комментировать

Один из лидеров лондонского «Тоттенхэма» Сон Хынмин успешно перенес хирургическое вмешательство на поврежденном глазу. Кореец получил травму в недавнем матче группового этапа Лиги чемпионов против французского «Марселя» (2:1).

Согласно данным The Telegraph, Сон начнет в ближайшее время проходить курс восстановления. Врачи уверены, что операция не помешает нападающему выступить на грядущем чемпионате мира в Катаре. Однако Хынмин будет вынужден пропустить оставшиеся матчи «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.

Мундиаль стартует 20 ноября. Сборная Южной Кореи сыграет в одной группе с командами Португалии, Уругвая и Ганы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.22 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брентфорд Брентфорд
3.35 3.55 2.17
Видео
05.11.22 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Фулхэм Фулхэм
1.14 9.40 17.00
Видео
05.11.22 в 18:00
Лидс Лидс
Борнмут Борнмут
2.08 3.70 3.50
Видео
05.11.22 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
2.75 3.45 2.55
Видео
05.11.22 в 20:30
Эвертон Эвертон
Лестер Лестер
2.17 3.50 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
11:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Зума высказался о скандале с избиением кошки
11:21 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я сказал Холанну: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше голов, иначе газеты не будут говорить обо мне»
11:15 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхеме» высказались о трансфере Хвичи
11:09 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо высказался о трансфере в «Милан»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Челси» — самая успешная команда Англии за последние 20 лет»
11:04 · Англия. Премьер-лига
Сон Хынмин перенёс операцию и не сыграет до ЧМ-2022
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересовалась дорогостоящим форвардом «Атлетико»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Нам предстоит сделать очень много работы, чтобы сократить отрыв от «Манчестер Сити»
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подписал контракт с Лоуренсом
10:41 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может сменить «Челси» на клуб из топ-5 АПЛ
10:22 · Англия. Премьер-лига
Зинченко мог не перейти в «Арсенал»
09:48 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Не удивлюсь трансферу Кейна в «Баварию»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Назван ещё один кандидат на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Кристал Пэлас» Виейра отреагировал на возможный уход Заха
Все новости
Рекомендуем