«Бавария» заинтересовалась дорогостоящим форвардом «Атлетико»

В мадридском «Атлетико» задумались над продажей португальского нападающего Жоау Фелиша. Такой информацией поделились журналисты газеты Marca.

По данным источника, «матрасники» готовы рассмотреть варианты продажи 22-летнего форвард в ближайшее трансферное окно. Среди претендентов на Жоау называются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Его трансфер может обойтись потенциальному покупателю примерно в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 16 поединках за мадридский коллектив, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи.