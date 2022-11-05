Пулишич может сменить «Челси» на клуб из топ-5 АПЛ

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич, правами на которого владеет лондонский «Челси», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом в своих соцсетях сообщил инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, 24-летний американский вингер находится в сфере интересов «Ньюкасла». «Сороки» попробуют подписать Кристиана в зимнее трансферное окно. «Чёрно-белые» хотели подписать Пулишича прошлым летом, однако тогда сделка сорвалась.

В текущем сезоне американец принял участие в 15 поединках за «пенсионеров», в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.