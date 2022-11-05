Зинченко мог не перейти в «Арсенал»

Украинский защитник Александр Зинченко мог не перейти из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» минувшим летом. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо посредством своих социальных сетей.

По данным журналиста, вместе украинца «канониры» могли подписать латераля лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо. В выборе между этими двумя футболистами руководство лондонского клуба отдало предпочтение Зинченко.

В нынешнем сезоне Александр сыграл пять матчей в рамках Английской премьер-лиги, отметившись результативным пасом.

По итогам 12 туров «Арсенал» лидирует в турнирной таблице.