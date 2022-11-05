Шерингем: «Не удивлюсь трансферу Кейна в «Баварию»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем поделился мнением о возможном переходе центрфорварда лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

«Это был бы интересный вариант для Гарри. Я никогда раньше не задумывался о том, что Кейн может оказаться в Мюнхене. «Бавария» - отличный клуб, за который выступают футболисты высокого уровня. Они из года в год становятся лучшими в Германии. Если «шпоры» продолжат так играть, то не удивлюсь трансферу Кейна в «Баварию», - цитирует Тедди OLBG.

29-летний англичанин защищает цвета «Тоттенхэма» с января 2011 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.