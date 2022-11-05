Назван ещё один кандидат на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Форвард французского «Ренна» Мартен Терье может продолжить свою карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». Трансфер игрока обойдется манкунианцам в 45-50 миллионов евро.

Терье выступает за «Ренн» с 2020 года, куда перебрался из «Лиона». В текущем сезоне нападающий принял участие в 19 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре голевые передачи. Срок действующего трудового соглашения нападающего с французским клубом истекает летом 2026 года.