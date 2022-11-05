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Наставник «Кристал Пэлас» Виейра отреагировал на возможный уход Заха

05 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Кристал Пэлас
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06.11 17:00

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о возможном уходе ивуарийского нападающего Уилфреда Заха из лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему футболисту проявляет «Барселона».

Французский специалист заявил, что «Кристал Пэлас» сделает всё возможное для того, что сохранить в команде своего лидера.

«Мы знаем, насколько Заха важен для нас, он сам понимает, насколько его любят клуб и фанаты. Уверен, он тоже любит нашу команду. Решение остаётся за ним, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы сохранить Уилфреда, потому что это один из ключевых футболистов для нас. Сейчас самое главное, что он успешно показывает свой уровень», — цитирует Виейра Daily Mail.

Действующее соглашение Заха с лондонским клубом рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 32 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше АПЛ ивуариец провёл 11 матчей, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Виейра Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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