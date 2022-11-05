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Тен Хаг нашёл форварда, который заменит Роналду

05 Ноября 2022 • 09:21 Комментировать (1)

Камерунский центрфорвард Эрик Чупо-Мотинг находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает Mediafoot. Инициатором приглашения нападающего мюнхенской «Баварии» выступает главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

По мнению нидерландского специалиста, африканец является хорошим кандидатом на замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Эрик может достаться «красным дьяволам» бесплатно, поскольку его контракт с «Баварией» истекает по завершении нынешнего сезона. В текущей кампании нападающий принял участие в 13 поединках за немецкий гранд, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик Чупо-Мотинг Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Dаvid MU
05 Ноября 2022 в 09:51
Тут кого не ставь, хуже не будет точно. Криштиану никто не хочет к себе из серьезных клубов в зоне ЛЧ, поэтому врядли он уйдет зимой...
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