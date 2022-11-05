Тен Хаг назвал фаворита ЧМ-2022

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о том, кого считает фаворитом грядущего чемпионата мира – 2022, который стартует в Катаре 20 ноября.

«Я считаю, что у сборной Англии есть хорошие шансы на победу. У них сейчас действительно очень сильный подбор игроков. Думаю, они точно должны находиться в числе главных фаворитов турнира», - передает слова нидерландского специалиста ESPN.

Напомним, что престижный турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет на групповой стадии мундиаля против национальных команд Уэльса, США и Ирана.