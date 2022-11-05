«ПСЖ» нацелился на форварда «Арсенала»

Бразильский форвард Габриэль Мартинелли, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом стало известно инсайдеру Экрему Конуру.

Согласно сведениям источника, на 21-летнего футболиста положил глаз столичный «ПСЖ». Парижане готовы предложить контракт талантливому игроку, если тот не сможет договориться с «канонирами» о новом трудовом договоре. Действующий контракт Мартинелли с лондонцами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 17 матчей, записав себе в актив пять забитых мячей и две голевые передачи.